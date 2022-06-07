VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Türkiye'ye haksız suçlama!
"Kimse bize engel olmaya kalkmasın"
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
MSB'den İsveç ve Finlandiya vurgusu
İsrail'de işgal yasasını meclisten geçiremeyen hükümetin düşmesi gündemde
Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine '30Altı İklim Zirvesi' ile dikkati çekecek
Sıralı Kebap: Menümüzde 27 farklı şehrin tadı ve kokusu var
Ünlüler Yaza Merhaba Davetinde Buluştu
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
İspanyol tenisçi Nadal: Tedavim cevap vermezse bir karar almak zorunda kalacağım
'Atatürk ve Ankara Pulları' konulu sergi ziyarete açıldı
Turkcell Granfondo'da bisikletçiler Barış İçin Pedallayacak
Türkiye-Rusya zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken çıkış
B-21 Raider'da dikkat çeken detay!
Evlenene devlet desteği
Kılıçdaroğlu kendini dayatacak
İstanbul dahil 60 ile sağanak geliyor
Çin'in gizli planı ifşa oldu!
Muradına eriyor!
İlk şarkımı Sezen yazdı
Ayrılmadık
Kero'ya sürpriz pasta
90'lar rüzgarı
07 Haziran 2022 Salı 10:52:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 10:52:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine '30Altı İklim Zirvesi' ile dikkati çekecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi"ni 10 Haziran Cuma günü büyük bir katılımla İstanbul'da gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirvede Türkiye'nin dört bir yanından iklim gönüllüsü gençlerin; çevre uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle buluşacağı belirtildi.

Uzman isimlerin gençlerle, iklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını, su savaşlarını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracağı aktarıldı.

Birçok konu başlığı altında söyleşi ve panellerin de düzenleneceği zirveye kayıt olmak isteyenlerin, "30altiiklimzirvesi.com" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu'dan gençlere davet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Bakanlık tarafından 10 Haziran Cuma günü İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirveye gençleri çağıran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim umudumuz, geleceğimiz. Onların iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız yerleri doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bunu da gençlerimiz ile birlikte başarabiliriz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz zirvenin amacına ulaşacağına inanıyorum."


Etiketler : İstanbul Zorlu PSM Mehmet Muharrem Kasapoğlu 30Altı İklim Zirvesi
Savcıdan hapis talebi!

Savcıdan hapis talebi!
150 Bin liralık tatil

150 Bin liralık tatil
Pop müzik geride kaldı

Pop müzik geride kaldı
‘Terzi' şekilleniyor

‘Terzi' şekilleniyor
Hayat Gökçe'ye güzel

Hayat Gökçe'ye güzel
Almeda'dan daha kıskançmış

Almeda'dan daha kıskançmış
Güzel ve makyajsız bir sabah

Güzel ve makyajsız bir sabah
Kilo almaya başladı

Kilo almaya başladı
Öğretmen oldu

Öğretmen oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX