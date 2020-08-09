Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı
Kaynak: İHA
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından bugün hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim.”
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