Gençlere KYK müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Milyonlarca gencin beklediği KYK borçlarıyla ilgili müjdeyi veren Erdoğan şunları söyledi: "Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi e-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurtiçi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak."

TIP SONA ASGARİ ÜCRET

"Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Bu düzenlemenin her iki fakülte öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum."

ÖĞRETMENLERE EK ÖDEME

"Resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan usta öğreticilere her 5 ders için ilave 1 ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen, usta öğretici veya Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret 5740 TL'ye çıkacaktır."

ENFLASYON FIRTINASINI YENECEĞİZ

"Dünyanın gelişmiş diye tabir edilen ülkelerinin bile göğüslemekte zorlandığı krizleri, biz başarıyla yönetiyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan: 15 Temmuz darbe girişimi ile milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hâlâ maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tazahür etmeye devam etmektedir. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtararak sahili selamete kavuşturmakta biz kararlıyız. Yılbaşında ve temmuzdaki düzenlemelerle insanımızı enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye, 2023'ü kazasız, belasız, hedeflerine uygun şekilde geride bıraktığında yeni ve aydınlık dönemin beklediğini göreceğiz."

OSMANGAZİ VE İZMİR OTOYOLU'NDAN 140 MİLYON LİRA

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat artmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir."

İSVEÇ İYİ GÖRÜNTÜ VERMİYOR

"NATO liderler zirvesinde ülkemizi temsil etmek üzere İspanya'ya gittik. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO zirvesinde ülkemizin bölgesel krizdeki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduk."

SÜRECİ DURDURURUZ

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin değişik bir şeyler söylemesi biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bizi bağlamaz. İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye duruşumuz çok net. Gerisini kendileri bilir."

TAHRAN'DA TAHIL KRİZİ DE MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile üçlü zirvede buluşacak. Erdoğan ve Putin, tahıl koridorunu da masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da üçlü zirvede buluşacak. Türkiye, Rusya ve İran'ın "garantör ülkeler" olarak yapacağı görüşmelerde, Suriye'deki son durum ile yeni anayasa başlığı, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele, PKK/YPG terör örgütünün taciz atışları, mültecilerin geri dönüşü gibi kritik başlıklar masada olacak. Erdoğan, Tahran ziyaretinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin toplantısına da katılacak.

Kremlin, Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında Tahran'da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki liderin Ukrayna'daki tahıl ihracatı konusunu ele alacağı bildirildi. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın tesisi için daha fazla ortak adımlar değerlendirilecek.

BAŞKAN İRAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

GÜNEY AMERİKA GEZİSİ ERTELENDİ

Başkan Erdoğan'ın 24 Temmuz'da yapmayı planladığı Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi. Erdoğan'ın 7 yıl sonra ilk kez Meksika'ya gitmesi bekleniyordu.