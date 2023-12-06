Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü. Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.
Gemlik depreminin görüntülerine ulaşıldı! Denizin ortasından duman çıkmış...
Kaynak: IHA
Bursa'da 5.1 şiddetindeki Gemlik depreminin görüntülerine ulaşıldı. Depremin olduğu esnada kaydedilen görüntülerde denizin ortasında beyaz duman çıktığı görüntüleniyor.
Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve saniyelerde kaydedilen görüntülerde, denizin ortasından beyaz bir dumanın çıkarak yükseldiği görülüyor.
IHA'da yer verilen habere göre, geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.
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