Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir" açıklamasında bulundu.



Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi hakkında, "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir" açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, Karsan, "Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur." dedi.

Gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceğini ifade eden Karsan, "1-2 gün içinde yeni personelin gemiye katılacağını ve (gemiden kalan) mevcut personelin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını düşünmekteyim" diye konuştu.

Karsan, "Gemi Liberya bayraklıdır. Geminin işletmesi Londra ve Hamburg'da ofisi bulunan bir işletmedir" açıklamasında bulundu.