Gelini havada aradı!

Akbaş, "Ülkenin bu kanayan yarasına bir mizah anlayışı getirmek istedim. Evlenecek kişilere yardımcı olunmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BU ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL'

Araklı ilçesinin Yiğitözü Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Akbaş, evlenmek için uzun bir süredir gelin adayı aradığını ancak aradığı gelin adaylarının ekonomik olarak kendisini zorlayacaklar taleplerde bulunduğunu söyledi. Gelin adaylarının evlenmeden ev-araba gibi taleplerinin kendisi gibi Türkiye'de yaşayan birçok gencin karşılamasının bu ekonomik şartlarda mümkün olmadığını belirten Akbaş, bunu kendine has bir üslupla protesto ettiğini ifade etti.

'ARAYIP TEBRİK EDENLER OLDU'

Akbaş, kuzeninin Uzungöl'de turistlere yamaç paraşütü hizmeti verdiğini belirterek "Benim gibi birçok gencin içinde bulunduğu durumu göstermek için 'Karada bulamadık, havada arayruk' pankartı hazırlayarak gökyüzünde bunu açtım. Bu bayağı bir ses getirdi, görüp arayanlar, tebrik edenler oldu" dedi. Akbaş, bin 500 metre yükseklikte gökyüzünde açtığı "Karada bulamadık, havada arayruk" pankartı ile sosyal medyada büyük ilgi çekti.