Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

ŞEHİTLİKLERDEN UZAK ALANDA

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN DUMAN BOĞAZ'I KAPLADI

Yoğun duman Çanakkale Boğazı'nı kaplarken, çalışmalara 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve onlarca işçi katılıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

ECEABAT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU

Öte yandan yangının yerleşim bölgelerini tehdit etmediği ve yangın nedeniyle Eceabat ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Bekir Pakdemirli, Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'deki yangın bölgesine hareket etti.

Pakdemirli, yangına 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale edildiğini, bütün ekiplerin bölgede olduğunu belirtti.

BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.