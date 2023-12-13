Gelibolu-Lapseki seferlerine sis engeli
Kaynak: AA
Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.
Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.
Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi.
Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
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