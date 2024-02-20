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20 Şubat 2024 Salı 08:48:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 08:48:00

Gelecek Partisi'nde toplu istifa

Kaynak: DHA

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Bolu'da Gelecek Partisi'nin tüm yönetim kadrosu ve üyeleri toplu halde istifa etti.

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç ve tüm parti yöneticileri ile üyeler, partilerinden topluca istifa ederek MHP'ye katıldı.

Gelecek Partisi Bolu İl Başkanı Özkan Güneç, Merkez ilçe Başkanı Sefer Gülen, Gençlik Kolları Başkanı Utku Erişen ile Kadın Kolları Başkanı Elif Aksu ile il ve ilçe yönetimi toplu halde partilerinden istifa ederek MHP saflarına katıldı.

MHP Bolu İl Başkanlığında düzenlenen rozet takma törenine MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile partililer katıldı.

3.5 yıl sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini belirten Özkan Güneç, "Gördüğüm lüzum üzerine 3.5 yıl boyunca yürüttüğüm Gelecek Partisi Bolu kurucu il başkanlığından şu an devam etmekte olan il başkanı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimi ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Etiketler : gelecek partisi istifa mhp
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