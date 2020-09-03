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03 Eylül 2020 Perşembe 08:53:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 09:01:00

Açılışı robotla yapılmıştı! Geleceğin fabrikasında 5 yıllık kapasite doldu!

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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı MESS Teknoloji Merkezi, fabrikaları Endüstri 4.0 devrimine hazırlayacak. Her şeyin robotlarla yapıldığı bir tesisin de bulunduğu merkez, şimdiden 5 yılılk eğitim takvimini doldurdu. (MESS) Başkanı Özgür Burak Akkol merkezin, sanayinin dijital dönüşümüne yön vereceğini belirterek “Burası, ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açılışını yaptığı MESS Teknoloji Merkezi kapılarını basına açtı. Türk sanayisini Endüstri 4.0 devrimine hazırlayacak olan merkez 5 yıl içinde 250 bin kişiye doğrudan eğitim verecek. Toplam 2 milyon saatlik eğitim için 5 yıllık program şimdiden doldu. ‘Geleceğin fabrikası’ olarak tasarlanan ve 200 milyon lira harcanan merkez dünyada birçok ilki de bünyesinde barındırıyor. Merkezle ilgili bilgi veren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı Özgür Burak Akkol merkezin, sanayinin dijital dönüşümüne yön vereceğini belirterek “Burası, ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

YOĞUN TALEP VAR

Akşam Gazetesinin haberine göre, Akkol, yıllık eğitim kapasitelerini doldurmalarına rağmen üyeleri dışından da yoğun talep aldıklarını belirterek “Onları da burada mesai saatlerini uzatarak eğitmek için formül arıyoruz” dedi. Akkol, “Merkezimiz, dünyada ve Türkiye’de 20’den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor. Merkezin içindeki dijital fabrikamız; tedarik zincirinden satış tahminlemeye, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre altyapıya sahip Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi. Gerçek üretim de yapılan tesis, Türkiye’deki 5G teknolojisi ile destekli ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Dijital fabrikamız, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip” dedi.

20 ÜLKE GÖRMEK İSTİYOR

Aynı zamanda merkezde dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti de vereceklerini belirten Akkol merkez içinde yer alan dijital demir-çelik tesisini görmek için şu ana kadar 20 ülkeden başvuru olduğunu anlattı. Akkol kurdukları merkezde Microsoft, Google gibi dünya çapında 40’tan fazla teknoloji ve çözüm sağlayıcı firmanın imzası bulunduğunu belirtti. Özgür Burak Akkol “MESS olarak, 241 üyemle ekonomiye her yıl 30 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde ihracatın yüzde 37’sini, MESS üyeleri gerçekleştiriyor. Üyelerimiz; 200 bini aşkın çalışma arkadaşımızı istihdam ediyor” diye konuştu.

BAŞTAN SONA DİJİTAL

İstanbul Ataşehir’de 10 bin metrekare üzerinde kurulan MESS Teknoloji Merkezi, bir sanayi şirketinin dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek çatı altında sunuyor. Merkezde dünyanın en gelişmiş sanal demir çelik tesisi, 5G destekli dünyanın en gelişmiş ilk talaşlı üretim tesisi ve fabrikalar için 100’ün üzerinde kullanım senaryosu mevcut. Sanayide yüzde 100 verim artışı sağlaması planlanan üretim tesisinde her şey robotlarla yapılıyor. Gerçek üretimin yapıldığı fabrikada şimdilik dişli kutusu üretiliyor. Üretimin en başında parça dağıtan bir robot var. O robottan parçaları alan başka bir robot ise üretim bandına taşıma yapıyor. Bu süreçte tüm robotlar birbiriyle konuşarak üretim sürecini tamamlıyor. 

ROBOTİK İNSAN!

Fabrikadaki işçiler omuz ve bel kısımlarındaki aparatlarla dikkat çekiyor. Bu aparatlar sayesinde işçi kaldırdığı yükün üçte birini hissediyor. Ellerdeki eldivenlerin ise ayrı bir görevi var. Eldiven sayesinde el hareketleri kaydedilerek işçi buna göre yönlendiriliyor

KAHVE İKRAMI BİLE ROBOTLA

‘Geleceğin fabrikası’ niteliğindeki merkezde sizi, Erdoğan’a butona basması için tablet getiren Boston Dynamics’in köpek robotu karşılıyor. Kahve ikramının bile robotlarla yapıldığı fabrika gezisini tamamlarken bir de sürpriz var. ‘Ben bu işe imzamı atarım’ diyorsanız çıkıştaki tablete atacağınız dijital imza size anında metal plaka şeklinde sunuluyor.

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