VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında
Türkiye'de mobil internet kullanıcısı 70 milyon oldu
‘Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı
Atlı okçuluk nefes kesti!
Su kabakları, sanat eserine dönüşüyor
Van Gölü sahilinde 45 ton çöp
Hep yorgunum
Gala için kıyafet alışverişi
Adı henüz belli değil
Rusya nükleer silah kullanır mı?
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor
Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 8 milyar avro yatırım yapıldı
Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları' 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Uşak'ta ayçiçeği ekim alanı hibe destekli tohumla 4 kat büyüdü
Ukrayna'daki savaşta binalar kadar doğa da ağır çatışmaların izlerini taşıyor
Teröristlerin inlerine böyle girildi
İki yönetim arasında enerji krizi!
Türkiye'ye döviz kazandıracak girişim
Rusya saat verdi!
18 Nisan 2022 Pazartesi 15:22:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 15:23:00

Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'da yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'da yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin 3. durağı, ANFAŞ Fuar Merkezi oldu.

Kırsal Kalkınma Projesi" söyleşisi gerçekleştirildi. "Bilgi Teknolojileri Akademi Paneli" ile "1 Milyon İstihdam Projesi" tanıtımı yapıldı. 2 gün süren etkinlikte, gençler, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

."Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 23-24 Nisan tarihlerinde Adana'da, mayısta ise Kayseri ve Samsun'da gençlerle buluşacak.

Etiketler : Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri 23-24 Nisan tarihleri Kırsal Kalkınma Projesi
Utangaç tavırlar

Utangaç tavırlar
Astroloji merakı

Astroloji merakı
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala

4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Senaryo önemli

Senaryo önemli
Karan 3 oldu

Karan 3 oldu
Ringe çıktı

Ringe çıktı
Engelleri aştılar

Engelleri aştılar
Çok tembelim

Çok tembelim
Müstakbel kayınvalideye oynadı

Müstakbel kayınvalideye oynadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER