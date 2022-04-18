Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında

Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'da yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı. Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin 3. durağı, ANFAŞ Fuar Merkezi oldu.

Kırsal Kalkınma Projesi" söyleşisi gerçekleştirildi. "Bilgi Teknolojileri Akademi Paneli" ile "1 Milyon İstihdam Projesi" tanıtımı yapıldı. 2 gün süren etkinlikte, gençler, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

."Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 23-24 Nisan tarihlerinde Adana'da, mayısta ise Kayseri ve Samsun'da gençlerle buluşacak.