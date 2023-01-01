VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da araç sahiplerine "başörtüsü ihlali mesajı" uygulaması geri döndü
Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduklarını duyurdu
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
"2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık"
TBMM Başkanı Şentop: Dünya büyük bir dönüşümün içinden geçiyor
Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı
01 Ocak 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 17:00:00

Geçen yıl en çok tercih edilen isimler "Alparslan" ve "Zeynep" oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Geçen yıl 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2022'de 15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum gerçekleşti.

Toplam 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edilirken, en çok tercih edilen isimler erkeklerde Alparslan, kızlarda ise Zeynep oldu.

Erkek bebeklerden 8 bin 366'sına Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konulurken, bu isimlerin ardından Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf en çok tercih edilen diğer isimler oldu.

Geçen yıl 8 bin 870 bebeğe Zeynep adı verilirken, 6 bin 854 bebeğe Defne, 6 bin 833 bebeğe ise Asel adı konuldu. Bu isimleri sırasıyla Zümra, Elif, Asya, Azra, Nehir, Eylül ve Ecrin takip etti.

"Azra Akel", "Elif Evin", "Irmak Dila", "Kerem Akil", "Dilara Hayat", "Eylül Feza", "Oğuz Umut", "Tuna Mete" ve "Kağan Celal" ise geçen yıl sadece birer bebeğe takılan isimler olmalarıyla dikkati çekti.

Etiketler : içişleri bakanlığı bebek isim zeynep alparslan
13 Ocak'ta dijitalde

13 Ocak'ta dijitalde
‘Her Şey Bedava'ya ilgi

‘Her Şey Bedava'ya ilgi
Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi

Yırtık ses telleriyle şarkı söyledi
Kızlarıyla eğlendi

Kızlarıyla eğlendi
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Hollywood eğitimi

Hollywood eğitimi
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX