08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:31:00
Gebze'de fabrikada yangın çıktı
Kaynak: DHA
ABONE OL
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Gebze'de fabrika yangın
- Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, 15 Temmuz Derneği'ne sırtını döndü
- Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
- Başkan Erdoğan'dan yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik telefonu
- Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
- Bakan Albayrak'tan, TBMM'nin yeni Başkanı Mustafa Şentop'a hayırlı olsun mesajı