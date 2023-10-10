Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
10 Ekim 2023 Salı 22:28:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 22:28:00
Gazze'ye aralıksız bomba yağıyor... 900 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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