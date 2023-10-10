Gazze'ye abluka

İsrail jetlerinin hedef gözetmeksizin yaptığı bombardımanda mülteci kampları, ibadethaneler vuruldu, ölü sayısı 560'a çıktı. İsrail'de ise 800 kişi öldü. Gazze'ye yardımlar kesildi, su, elektrik, gıda yok.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda üç gün geride kalırken, bölgedeki acı bilanço artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail basınına göre ise Hamas'ın saldırılarından ölün İsrailli sayısı bine yaklaştı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın saldırında en az 800 İsrail vatandaşının öldüğünü, 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı duyurdu.

AÇLIĞA TERK ETTİLER

Bölgedeki sivillerin nefesini kesmeye hazırlanan İsrail, yeni ablukanın talimatını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi. Orduya talimat verdiğini aktaran Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLARLA SAVAŞIYORUZ'

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi. Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, İsrail ordusu "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesini kullanıldı.

İSRAİL KANA DOYMUYOR

İsrail'in kanlı saldırılarında sivil yerleşim yerleri hedef alındı. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. İsrail jetlerinin 800'den fazla noktayı hedef aldığı açıklandı. Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve yapılan hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan 6 aylık Sema el-Mısri isimli bebek, Filistin Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.

BİNLERCE SİVİL OKULA SIĞINDI

İsrail'in saldırılarından kaçan binlerce kişi okullara sığındı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı. UNRWA, evlerini terk eden yaklaşık 100 bine yakın sivilin bölgedeki 64 okula sığındığını, bu sayının artabileceğine işaret edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Gazze'de yerinden edilmiş 2 bin 500 Filistinliyi barındıran bir UNRWA okul doğrudan vuruldu. Bu okulların hiçbir koşulda vurulmaması gerekir" dedi.

Sivil yerleri hedef alan İsrail, ibadethaneleri de vurmaktan kaçınmadı. 6 caminin bombalandığı, çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı. İsrail'in saldırılarında yıkılan camiler arasında El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib, El-Yermuk, Es-Susi ve El-Garbi yer alıyor.

TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

İsrail'in hava saldırılarında tüm ailesini kaybeden kız çocuğu Tala Huseyin Ebu Dakka (10), küçük yaşta öksüz kaldı. Han Yunus kentinde enkaz altından sağ çıkarılan Ebu Dakka, annesi, babası, üç kardeşi ve diğer dört yakınını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Ebu Dakka'ya anneannesi sahip çıktı.

MAVİ MARMARA SALDIRISININ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ!

İzzeddin el Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırıda İsrail ordusundaki ölü sayısı artıyor. Öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı. Listede Mavi Marmara saldırısında yer alan Yarbay Eli Ginsburg'un ismi de yer aldı. İstanbul'dan 22 Mayıs 2010'da hareket eden Mavi Marmara gemisi, Gazze'ye yardım götürüyordu. Gazze'ye yaklaşan gemiye baskın düzenleyen İsrail ordusu 9 Türk gönüllüsünü şehit etmişti.

İSRAİL JETLERİ 4 ESİRİ VURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Öldüğü iddia edilen İsraillilerin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi. İsrail askerleri, önceki gün de Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla 4 askerini vurmuştu.

ABD SAVAŞ GEMİ FİLOSU BÖLGEDE

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'e yardım için dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bir filonun Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığını duyurdu. ABD savaş gemisine Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi yöneticisi ve İran yanlısı Bedir Örgütü Başkanı Hadi el-Amiri tepki gösterdi. ABD'yi tehdit eden Hadi el-Amiri, "ABD Filistin'e müdahalede bulunursa biz de ABD'yi hedef almaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

BLİNKEN PAYLAŞTIĞI ATEŞKES TWEETİNİ SİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrası Twitter'dan "Türkiye'nin ateşkesi savunmasını ve Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettim" diye yazdı. ABD'nin ilk kez 'ateşkes' ifadesini kullanması dikkat çekerken, Blinken daha sonra tweeti sildi.

"ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların saldırdığı yerleşim yerlerinin yöneticileriyle görüştü. Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz" dedi. İsrail Başbakanı ayrıca, "Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Ortadoğu'yu değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

MOSSAD'IN UTANCI UZUN SÜRE SİLİNMEZ

İsrailli uzman ve analistler, Hamas'ın başlattığı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti. İsrailli askeri analist Avi Benayahu, "Hamas'ın ekonomiye ağırlık verdiği yönündeki düşüncenin hatalı olduğu ve İsrail'in milyarlarca şekel harcayarak inşa ettiği duvarın da çöktüğü ortaya çıkmıştır" dedi. Analist Amos Harel ise "İsrail'in Gazze'ye dair düşüncesi çökmüştür. Tek sorun, istihbarat zafiyeti değildi. Görünüşe göre tüm sistem çöktü" açıklamalarında bulundu.