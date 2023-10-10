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10 Ekim 2023 Salı 18:28:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 18:28:00

Gazze'nin Mısır'a açılan insanı yardım kapısıydı: İsrail, Refah'ın çevresini vurdu

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Gazze'nin Mısır'a açılan ve insanı yardımın aktarıldığı Refah Sınır Kapısı'nın çevresi İsrail tarafından vuruldu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine ilerleyen zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz." mesajı gönderdi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı görevliler de İsrail'in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

Etiketler : spot gazzenin refah sınırı israil vuruşu
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