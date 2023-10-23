Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi.

Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız... pic.twitter.com/BVJEJSsdg9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2023

Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.