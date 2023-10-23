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23 Ekim 2023 Pazartesi 09:08:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 09:08:00

Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı gazze yardım recep tayyip erdoğan
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