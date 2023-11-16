Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:



7 Ekim tarihinde Gazze'de başlayan insanlık dramı ile ilgili Cumhurbaşkanımız riasetinde tüm birimlerimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Sürecin ilk gününden itibaren birçok kez görüşmeler gerçekleştirdik.

22 Ekim'de bakanlığımdan 20 kişilik bir ekibi ivedilikle bölgeye gönderdik. Tüm bunlarla birlikte devletimiz 10 kargo uçağı ve 1 gemi ile 8 sahra hastanesi 20 ambulans, küvozler ve jenaratörlerin bulunduğu 666 tonluk yardımı Gazzeli kardeşlerimize kullanılmak üzere Mısır'a ulaştırdık.

Tedavi imkanından tümüyle yoksun kalan hastaların ülkemize getirilmesine yönelik olarak teknik sağlık ekibi oluşturduk. Bu süreçle daha önce oluşturduğumuz bu ekibinin yoğun çalışmalarıyla Gazze'deki kanser hastalarını Mısır'a geçirilmesi konusunda mutabık kaldık. Günün erken saatlerinde Türkiye'den hareket ederek önce başkent Kahire'de Gaffar ile ikili bir görüşme gerçekleştirdim ve Gazzeli hastaların tedavi gördüğü iki farklı hastaneyi ziyaret ettik.

"REFAH'TAN HASTA TRANSFERİNE İZİN VERDİĞİ İLK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Uluslararası sağlık diplomasisi sonucunda 27 hasta ile 13 refakatçının Türkiye'ye getirilmesiyle önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve Refah'tan hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Yardımlarımız artarak devam edecektir. Kardeşlerimizin tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edilecektir. Gazze'de ilgili noktalarda ve aynı zamanda Mısır tarafında sahra hastanelerinin kurulması ve bu hastanelerde Mısırlı dostlarımızla hizmet verilmesi noktasında önemli bir yol kat ettik.

Türkiye her zaman adaletin hakkın sesi olmaya, dostunu iyi ve kötü günde yalnız bırakmamaya devam edecektir. Gönderdiğimiz sahra hastanelerini erken dönemde uygun yerlere kurmak istiyoruz. Bununla ilgili koordinasyon ekibi çalışmalarını yürütmektedir.

20 kişilik bir ekip göndermiştik, Türkiye'den yeni ekip gönderiyoruz. Başta plastik cerrahi olmak üzere bir ekip çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde doktor arkadaşlarımız da takviye edilecek. Gelen hastaların hepsi kanser hastası. Özellikle bizim Filistin-Türkiye dostluk hastanesinde takibi yapılan hastalar da var. Sadece bir hastamız kemik iliği yapılmak üzere getiriliyor. 15 yaşında bir kardeşimiz.