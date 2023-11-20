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Gazzeli hastaları Türkiye'ye getiriliyor
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20 Kasım 2023 Pazartesi 14:11:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 14:11:00

Gazzeli hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Kaynak: AA

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Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı. Uçağın tahminen saat 15.00 sularında Ankara'da olması bekleniyor. Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, Mısır'dan havalandı.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de tedavi görecek hastaların tahliyesi için El Ariş'ten kalkan A400M uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na inecek.

Uçağın tahminen saat 15.00 sularında Ankara'da olması bekleniyor. Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.

Gazze'den çıkarılarak Mısır'a getirilen hastalardan 27'si, 13 refakatçisiyle Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü Türkiye'ye getirilerek, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Etiketler : gazze uçak türkiye
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