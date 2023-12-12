Türkiye'den yardım eli: Gazzeli hastaları taşıyan uçak havalandı
Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El-Ariş'ten havalandığını açıkladı.
Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı. pic.twitter.com/2hCa503ADC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2023
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