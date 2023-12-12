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12 Aralık 2023 Salı 15:55:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 15:55:00

Türkiye'den yardım eli: Gazzeli hastaları taşıyan uçak havalandı

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Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El-Ariş'ten havalandığını açıkladı.

Etiketler : fahrettin koca gazzeli refakatçi türkiye
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