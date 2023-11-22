22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11:00
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan grup, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan grup, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
- Küresel ham çelik üretimi arttı
- Başkan Erdoğan'ın ziyareti yankı uyandırdı... "Cezayir-Ankara eksenine yeni nefes”
- Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
- Dışişleri'nden rehine takası açıklaması... "Olumlu bir gelişme"
- Fırtınada batan geminin mürettebatı aranıyor
- İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonu... Şüpheliler yakalandı