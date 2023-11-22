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22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 15:11:00

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan grup, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Gazze'den tahliye edilen Türk ve KKTC vatandaşlarından oluşan grup, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Etiketler : gazze türkiye tahliye
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