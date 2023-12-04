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04 Aralık 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 07:30:00

Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı daha İstanbul'a geldi

Kaynak: AA-TRT Haber

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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 142 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrılırken, başka illere gidecekler otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

İstanbul'a gelen vatandaşları karşılayan bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Etiketler : israil gazze saldırı tahliye türk vatandaşı
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