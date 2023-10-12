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Gazze'de vahşet kapanı: 500'ü çocuk, bin 537 kişi hayatını kaybetti
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12 Ekim 2023 Perşembe 23:07:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 23:07:00

Gazze'de vahşet kapanı: 500'ü çocuk, bin 537 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 500'ü çocuk olmak üzere bin 537'ye yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 612 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : Gazze saldırısı İsrail saldırıları çocuk ölümleri
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