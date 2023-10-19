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Gazze'de sağlık hizmetleri aksıyor: Emekli sağlık personelleri göreve çağırıldı
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19 Ekim 2023 Perşembe 22:29:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 22:29:00

Gazze'de sağlık hizmetleri aksıyor: Emekli sağlık personelleri göreve çağırıldı

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze'deki Bakanlık sağlıkçılara seslendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında bir an evvel göreve başlamaları istenirken, ilk yardım çalışanları dahil farklı alanlardaki uzmanlara da gönüllü hizmet kapısının açıldığı kaydedildi.

Bakanlık bir diğer açıklamasında ise uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelere acil tıbbi yardımda bulunma çağrısı yaptı ve geç kalınması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının hayatını kaybedeceğini belirtti.

Açıklamada, hastanelerde, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Etiketler : gazze sağlık sistemi israil
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