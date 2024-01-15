15 Ocak 2024 Pazartesi 11:48:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 11:48:00
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi. 60 bin 834 kişi yaralandı.
7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi. 60 bin 834 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi
- Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
- Fatih Camii imamı taburcu oldu
- "SİBERGÖZ-14" operasyonunda yakalanan 30 zanlı tutuklandı
- Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor! Dumanlar sınırdan görülüyor
- Yeni haftada hava nasıl olacak?