Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısı 24 bin 100'e yükseldi. 60 bin 834 kişi yaralandı.

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