VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi
İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoya 100 bin kişi katıldı
İsrail ordusu, Şifa Hastanesinden tamamen yıkarak çekildi
Gözler piyasalarda
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde
01 Nisan 2024 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 08:30:00

Gazze'de bombardıman altında iftar: Sanki aylardır oruç tutuyoruz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de Ramazan'ın nasıl zor geçtiğini yazdı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nden perşembe günü yapılan açıklamada Gazze'de kıtlık yaşandığı bildirilmişti.

Uluslararası Adelet Divanı'ndan dün açıklanan kararda da İsrail'den Gazze'deki açlık ve kıtlığı durduraması için tüm önlemleri alması emredilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, Hamas'ın saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan savaştan bu yana en az 25 kişi yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

"SANKİ AYLARDIR ORUÇ TUTUYORMUŞ GİBİ AÇ VE SUSUZ KALDIK"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde çadırda yaşayan Hüsnü Cebrail, sokaktan yemek toplamaya çalıştıklarını belirterek "Bulabildiğimiz her şeyi kullanıyoruz" dedi.

58 yaşındaki Filistinli, "Sanki aylardır oruç tutuyormuş gibi aç ve susuz kaldık" ifadelerini kullandı.

WSJ'nin haberinde, Gazze'deki durum şöyle anlatıldı:

"Ramazan neşesini çağrıştıracak çok az şey var. Birçok cami hava saldırılarıyla yerle bir edildi. Sokaklarda yetimler dolaşıyor. Halk İsrail ordusunun dikkatini çekmemek için kamusal alanlarda toplanmaktan kaçınıyor. Ezan sesleri yerini büyük ölçüde savaşın gürültüsüne bıraktı."

24 yaşındaki Sarah Ghalayini ise "Ramazan'daymışız gibi hissettirecek hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

İsrail'in bombardımana tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki damar cerrahisi bölüm başkanı Taysir Tanna ise şunları söyledi:

"İftarda, savaştan önce yenmez diye düşündüğümüz ebegümeci ve diğer otları bol bol yiyoruz. Şansı yaver gidenler mercimek de buluyor. Savaştan önce en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan ve genellikle hapishanelerdeki mahkumlara verilen mercimek bile artık neredeyse hiç bulunmuyor."

WSJ, Ramazan ayında durumu olmayanlara yiyecek ve yardım sağlayan camilerin çoğunun yıkıldığını da aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Bakri, savaşın başından beri Gazze Şeridi'ndeki en az 1000 caminin yerle bir olduğunu söyledi.

Etiketler : israil gazze filistin
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX