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07 Ekim 2023 Cumartesi 20:28:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 20:28:00

Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı... Can kaybı 150'ye yükseldi

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Son Dakika Haberleri.. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

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