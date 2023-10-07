07 Ekim 2023 Cumartesi 20:28:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 20:28:00
Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı... Can kaybı 150'ye yükseldi
Son Dakika Haberleri.. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.
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