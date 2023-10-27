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Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
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27 Ekim 2023 Cuma 23:38:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 23:38:00

Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor

Kaynak: AA

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İsrail'in abluka altına aldığı ve katliamlar gerçekleştirdiği Gazze sınırında askeri hareketlilik gözlemlendi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'yle sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.

Gazze Şeridi'ne önce obüslerle yoğun saldırılar başlatan İsrail ordusu ardından savaş uçaklarıyla bölgeyi yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve bombardımanı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki altyapının zarar görmesi sonucu bölgenin dış dünyayla iletişimi kesilmişti.

Etiketler : İsrail ordusu abluka harekat gazze
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