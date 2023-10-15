Gazze için diplomasi trafiği: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Filistin ve İsrail bağlamındaki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Her iki bakan, bölgeye yaptıkları ziyaretlere ilişkin izlenimlerini paylaştı.
NATO genişlemesi hususunun da ele alındığı görüşme talebinin ABD tarafından geldiği bilgisi paylaşıldı.
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