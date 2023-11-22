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22 Kasım 2023 Çarşamba 21:42:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 21:42:00

Gazze Diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan Roma'ya gidecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın Roma'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecektir.

Etiketler : Hakan Fidan Gazze Barış
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