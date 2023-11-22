Gazze Diplomasisi sürüyor: Bakan Fidan Roma'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecektir.