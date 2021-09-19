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19 Eylül 2021 Pazar 15:46:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 15:47:00

Devlet Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Kaynak: DHA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. MHP onlarla birliktedir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, gaziliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükafatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet gazidir, Meclis gazidir, devlet gazidir. Hiç kuşku yoktur ki, gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazilik' unvanının verilişinin yıl dönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."

'GAZİLİĞİN ORANI, YÜZDESİ OLMAMALIDIR'

"Gazilik; cesaretin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir" diyen Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum. Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. MHP onlarla birliktedir."

Etiketler : Devlet Bahçeli MHP Lideri Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü Bahçeli
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