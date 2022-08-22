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22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:01:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:01:00

Gaziantep'teki kazanın sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Sabah

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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazanın sebebi ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede otobüsün hızının 130 km olduğu ve 307 metrelik bir fren izi olduğu belirlendi.

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazayla yapılan ilgili ilk tespitler ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede otobüsün hızının 130 km olduğu ve 307 metrelik bir fren izi olduğu belirlendi.

Türkiye, cumartesi günü meydana gelen iki kaza haberiyle sarsıldı. Sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı. Korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Bu kazanın şoku devam ederken akşama doğru Mardin'den gelen haber dehşete düşürdü. Yine başka bir kazaya yardım etmek için toplanan kalabalığın arasında tır daldı. Katliam gibi kazada 20 kişi hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'TEKİ KAZADA İLK TESPİTLER

Herkes aynı gün içinde meydana gelen kazanın nedenini merak ederken, Gaziantep'teki kaza sonrası incelemelerine başlayan jandarmanın elde ettiği ilk sonuçlar ortaya çıktı.

307 METRELİK FREN İZİ

Sabah'ta yer alan habere göre; jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ

Kaza sonrası nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şoföre A.M.; ilk ifadesinde kaza anında fren yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirtirken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Mola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. V.Ö. ise yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 kilometre hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B. bulunmaktaydı. B. de ara ara istirahate çekildi ama en son tesislerde o da benimle beraber uyanıktı. Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz B. de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığım 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum."

Etiketler : gaziantep kaza katliam gibi kaza
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