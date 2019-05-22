Gaziantep'teki FETÖ'ye yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Leyla Çarık ile avukatı katıldı.

Sanık Çarık savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programları ByLock, Eagle, Coco ve TicTocplus kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çarık'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

AA