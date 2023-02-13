Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı

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13 Şubat 2023 Pazartesi 09:35:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 09:35:00

Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın fenni mümessili hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul'da olduğu belirlenen Nazmi Tosun, Ümraniye'deki evinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Tosun'un mahkemeye çıkarılmak üzere Gaziantep'e sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler : deprem gaziantep nazmi tosun gözaltı

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