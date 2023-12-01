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01 Aralık 2023 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 13:53:00

Gaziantep'te MİT destekli DEAŞ operasyonu

Kaynak: AA

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Gaziantep'te, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Jandarma Komutanlığı ve MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli" 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etiketler : gaziantep mit terör operasyon
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