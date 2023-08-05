Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. 56 ekip ve 126 polisle yapılan uygulamada bin 62 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranması olan 4 şüpheli yakalandı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Uygulama çerçevesinde 410 araç kontrol edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 29 sürücü ile araç plakasına cezai işlem uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.