FETÖ sanığı eski kaymakam 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Z. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Deniz Z'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.