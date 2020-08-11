Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve 2014'teki HSK seçimlerinde örgüt mensubu adaylara oy istediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.