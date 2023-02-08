VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 sa...
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu
Enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri AFAD ekibini duygulandırdı
Borsa İstanbul 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler de iptal edildi
Sosyal medyada depremle ilgili alaycı paylaşım yapan 2 genç gözaltına alındı
MÜSİAD'dan depremden etkilenen 10 il için topyekun seferberlik
Belçika'nın deprem bölgesinde kuracağı sahra hastanesi için keşif ekibi yola çıktı
"Türkiye'deki depremler dünyanın en büyüklerinden"
EPDK: Deprem bölgelerinde akaryakıt stok sorunu yok
Belçika hükümetinden Türkiye'ye dayanışma mesajları
Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım
Depremden etkilenen 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşlar yüzde 50 azaltıldı
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor
Libya, Türkiye'ye insani yardım malzemesi gönderiyor
Kahramanmaraş'ta depremden 60 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Meteorolojiden deprem bölgesine özel hava tahmin hizmeti
Depremde yaralanan 7 kişi daha Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi
Depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi
Washington Post analizi: Depremlerde yüzlerce yıllık birikmiş basınç açığa çıktı
Enkaz altında kalan "Duru" bebek kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan 'Ayşe' bebek 57 saat sonra kurtarıldı
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
"Kardeş ülke Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız"
08 Şubat 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 18:00:00

Gaziantep'te enkaz altında kalan "Duru" bebek kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gaziantep'te enkaz altında kalan "Duru" bebek, İHH Arama Kurtarma ekibince çıkarıldı.

İHH'nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler, AFAD koordinasyonunda Şehitkamil ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin enkazında arama yapan İHH Arama Kurtarma ekibi, enkazdan bebek sesi duyulması üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Üç-dört aylık olduğu belirtilen Duru bebek, enkazdan çıkarılarak battaniyeye sarıldı.

Bebek, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekibine teslim edildi.

Etiketler : gaziantep enkaz duru bebek deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX