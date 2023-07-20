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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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20 Temmuz 2023 Perşembe 16:55:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 16:55:00

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: IHA

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Gaziantep'te yapılan operasyonda gümrük kaçağı bin 850 paket sigara ile çeşitli miktarlarda sahte dökme alkol, elektronik sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri, bir ikamet ve bir kargo şirketine yönelik operasyon yaptı. Operasyon sırasında iş yerleri, ikamet ve bir kargo paketinde yapılan aramalarda bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 65 adet elektronik sigara, 45 litre sahte dökme alkol ve 29 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : Gaziantep Gaziantep kaçakcılık emniyet
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