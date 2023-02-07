Gaziantep'te deprem

Adıyaman'da 5,3 büyüklüğünde artçı deprem
Kaynak: TRT Haber
Son Dakika Haberleri.. Gaziantep'te 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.13'te Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Sarsıntı, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">#DEPREM<br>*<br>Büyüklük:5.3 (Mw)<br>Yer:Gölbaşı (Adıyaman)<br>Tarih:2023-02-07<br>Saat:06:13:12 TSİ<br>Enlem:37.807 N<br>Boylam:37.66 E<br>Derinlik:8.13 km<br>Detay:https://t.co/WDsW5n82r4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi</p>— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>