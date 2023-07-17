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17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 16:23:00

Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: IHA

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Gaziantep'te geri dönüşüm malzemelerinin de bulunduğu çöplük alanda çıkan ve yakındaki yerleşim alanlarına da sıçrama ihtimali olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın alanında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki geri dönüşüm malzemelerinin de bulunduğu çöplük alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 araç ve 45 personelle müdahale edilen yangın kontrol altında

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına 18 araç ve 45 personelle müdahale etti. Yakınlarda bulunan yerleşim alanlarına da sıçrama ihtimali bulunan yangın, ekiplerin 2 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Etiketler : Gaziantep geri dönüşüm Gaziantep yangın
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