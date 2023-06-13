Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağır hasar alan binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki hasarlı binaların yıkımını sürdüren ekipler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozları, belirlenen noktalara döküyor.
Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yıkım çalışmalarının ilçe merkezi ve kırsal mahallerde sürdüğünü söyledi.
İlçe genelinde 856 binanın ağır hasar aldığını Aktaran Sarı, "Yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve belediyemiz koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor. Böylelikle şuana kadar kırsal mahallerimizde 53, ilçe merkezinde ise 17 evin yıkımı gerçekleşti. Çalışmalar devam edecek." diye konuştu.
- "Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek"
- Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı
- "Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız"
- Zengezur koridoru mesajı
- Ülke genelindeki FETÖ operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı
- Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor