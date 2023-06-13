Gaziantep'te ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki hasarlı binaların yıkımını sürdüren ekipler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozları, belirlenen noktalara döküyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yıkım çalışmalarının ilçe merkezi ve kırsal mahallerde sürdüğünü söyledi.

İlçe genelinde 856 binanın ağır hasar aldığını Aktaran Sarı, "Yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, kaymakamlık ve belediyemiz koordinasyonunda yüklenici firmalar tarafından yıkılıyor. Böylelikle şuana kadar kırsal mahallerimizde 53, ilçe merkezinde ise 17 evin yıkımı gerçekleşti. Çalışmalar devam edecek." diye konuştu.