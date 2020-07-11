Gaziantep'te 4 bin 693 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Kaynak: AA
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 693 kişiye idari yaptırım uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 693 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 464 iş yeri denetlenerek iki işletme hakkında yasal işlem yapıldı.
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