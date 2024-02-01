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01 Şubat 2024 Perşembe 18:56:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 18:56:00

Gaziantep'te 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: AA

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi.

Devriye sırasında Jandarma aracını görünce kaçmaya çalışan E.D. isimli şahsa ait araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada 2 ton 150 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli E.D. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kaçak tütünlere el konuldu.

Etiketler : Gaziantep jandarma kaçak tütün operasyon
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