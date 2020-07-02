Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan üçüncü iliz
Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) vakasının en çok görüldüğü üçüncü kentin Gaziantep olduğunu belirtti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Aşı bulunana kadar bilinen tedbirlerin dışında yapılabilecek başka bir alternatifin olmadığını ifade eden Gül, "En çok vaka olan 3. iliz. Gezmeyi, dolaşmayı, toplu aktiviteleri terk etmeliyiz. Zorunlu olan işlerimizi yaparken, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takıp, sosyal mesafeye uymalı ve sık sık temizlik yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
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