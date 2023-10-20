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20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00

Gaziantep Şanlıurfa otobanında feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Gaziantep Şanlıurfa otobanında bir minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Gaziantep Şanlıurfa otobanında bir minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Etiketler : kaza haberleri Gaziantep Şanlıurfa ambulans sevki
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