Gaziantep Şanlıurfa otobanında bir minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 15:24:00
Gaziantep Şanlıurfa otobanında feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Gaziantep Şanlıurfa otobanında bir minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
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