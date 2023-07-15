TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında satır başları:

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Türkiye'nin ne kadar büyük bir badirenin kenarından kurtarıldığını o günleri yaşamış insanlar olarak gayet iyi biliyoruz.

11.00-01.30 saatleri içerisinde neler yaşandığını biliyoruz. Allah bir daha göstermesin, milletimizden uzak tutsun. Sonuç itibarıyla 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız.

Herkes kahramanlık destanının parçası oldu. 15 Temmuz büyük bir kahramanlık bir diğer taraftan da büyük bir ihanettir.

Bu darbe teşebbüsü milleti yok etmeye odaklandı.

Uluslararası güçlerin de destek verdiği son derece karmaşık son derece dizayn edilen bir darbe teşebbüsüydü. Bu darbe teşebbüsü gelecek nesillere de anlatmak durumundayız. Bu millet cansiparene sokaklara çıktı.

Hesap edemedikleri şey bu milletin cesaret, kahramanlığıdır. O gece direniş olmasaydı hala ileriki dönemde birilerinin dfarbe yapma hayalleri saklı duracaktı. Darbe geleneği çöp tenekesine atılmış, bir daha fırsat verilmeyeceği ortaya çıkmıştır.

O gece bu millet, millet olmanın bilincini de ortaya koymuştur. Herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu, bu vatan olduğunu cümle aleme ispat etmiştir. O gece tekrar hatırladığımız bir başka bilinç ise şehadet bilinciydi.

Askeri darbeye karşı halk darbesi nasıl olur milletimiz onu da açıkça ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha darbenin ilk anlarından itibaren milletimizi şehirlerimize, sokaklara davet ederek kuvvetli mıknatıs etkisi oluşturdu ve meydanlarda gücü artırdı.

15 Temmuz sadece geçmişte kalmış Türkiye siyasi tahininin kara bir günü ya da kahramanlık destanı yazıldığı bir gece değildir. Bundan sonra sürekli ders alacağımız bir gecedir.

Devlet ele geçirilecek bir yer değil, devlet millete hizmet edecek bir üst mekanizmadır.