06 Nisan 2023 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 14:23:00
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi.
- Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi
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