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11 Ekim 2023 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 15:37:00

Gazetecilik örgütlerinden İsrail'in gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarına tepki

Kaynak: AA

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Gazetecilik örgütleri, İsrail ordusunca Gazze'ye düzenlenen ve gazetecilerin hayatını kaybettiği saldırılara tepki göstererek, derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Filistin'de gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

    IFJ ve PJS, gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan ve gazetecileri hedef alan saldırıları kınadı.

    İki kuruluşun ortak açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında devam eden askeri operasyonlar sırasında 5 Filistinli gazeteci öldürüldü, birçoğu yaralandı ve diğerleri de kayıp. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Filistinli Gazeteciler Sendikası (PJS), gazetecilerin öldürülmesini ve gazetecilere yönelik devam eden saldırıları kınamaktadır. IFJ ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısında bulunmaktadır." denildi.

    Açıklamada, gazetecilere, böylesi tehlikeli koşullarda önlem almaları ve profesyonel güvenlik ekipmanlarını temin etmeden seyahat etmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

    IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, gazetecilerin çatışma bölgelerinde korunması ve gazetecilere herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

    Bellanger, tüm tarafları gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak için ellerinden geleni yapmaya davet ederek, "Dünyanın her yerinde bu çatışmaya yoğun ve derin bir ilgi var, fakat insanlar gerçekte neler olup bittiğini, gazetecilerin işlerini yapmalarına izin verilmesi durumunda anlayabilecekler." ifadesini kullandı.

    CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Şerif Mansur da, gazetecilerin kriz dönemlerinde önemli işler yapan siviller olduğunu ve savaşan taraflarca hedef alınmamaları gerektiğini vurguladı.

    Mansur, "Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, bölgedeki muhabirlerin çatışmalar hakkında doğru bilgiyi sağlamasına güveniyor. Tüm siviller gibi gazeteciler de saygı görmeli ve korunmalıdır." dedi.

    İsrail ordusunun saldırılarında 8 gazeteci yaşamını yitirdi

    Gazze'deki hükümet basın ofisinden bugün yapılan açıklamada, 8 gazetecinin İsrail saldırıları sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedilmişti.

    Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtilmişti.

    Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığına, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğuna işaret edilmişti.

    İsrail-Filistin çatışması

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

    Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

    Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

    Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

    İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

    Etiketler : Gazetecilik örgütleri İsrail saldırıları Gazze
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